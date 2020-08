Sepp Kuss wordt grote toekomst voorspeld: "Maar ik zie mezelf niet als potentiële winnaar van een grote ronde"

Sepp Kuss maakte indruk in de Dauphiné en ook vorig jaar in de Vuelta. De 25-jarige Amerikaan wordt een grote toekomst voorspeld, maar tempert zelf die verachtingen.

"Ik ben nog jong en leer elke dag nog bij. Ik eindig elke race in de wetenschap dat ik fouten gemaakt heb, maar dat ik ook weer iets nieuws heb geleerd of advies heb gekregen. Ik doe nog elke dag ervaring op", vertelt Kuss aan Cycling News.

Door zijn sterke prestaties als knecht van Primoz Roglic wordt hier en daar al gefluisterd dat Kuss zelf wel eens kans zou maken om een grote ronde te winnen in de toekomst. Tijdrijden is niet zijn sterkste kant, maar ook een Nairo Quintana blinkt daar niet in uit.

"Ik zie mezelf in de toekomst geen kopman worden voor een grote ronde. Je hebt een bepaalde mindset nodig om zo'n ronde te winnen. En dat vergt heel veel extra energie, dat zie je niet als buitenstaander."

"Ik ben een harde werker, maar ik zie mezelf niet als potentiële winnaar van een grote ronde", sluit Kuss af.