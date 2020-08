Van der Poel doet het op zijn Remco's met aanval van ver en is voor tweede maal Nederlands kampioen op de weg

Mathieu van der Poel begon aan het Nederlands Kampioenschap als torenhoog favoriet en heeft het ook waargemaakt. Zijn eerste overwinning op de weg in 2020 en zijn tweede Nederlandse titel, nadat hij ook in 2018 al een keertje nationaal kampioen werd in het wegwielrennen.

Met zo'n kleine zestig kilometer voor de boeg zaten er tien renners in de kopgroep die nog mochten dromen van een medaille. Dat waren Eenkhoorn, Van Emden, Lindeman, Roosen, De Kleijn, Van Kessel, Mathieu van der Poel, Riesebeek, Sinkeldam en Eekhoff. TWEE AANVALLEN VAN DER POEL VOLSTAAN Op liefst 49 kilometer van het einde gooide Van der Poel een eerste keer de teugels los. Enkel Eenkhoorn kon volgen, maar hielp natuurlijk niet mee aangezien er ploegmaats in de achtervolgende groep zaten en zo kon dat groepje weer terugkeren. Eenkhoorn probeerde zelf een keertje, maar op de tweede aanval van Van der Poel zat pas echt snee. Niemand die nu nog kon volgen en er moest nog altijd meer dan 40 kilometer afgelegd worden. Eenkhoorn, Van Emden, Roosen, Eekhoff, Van Kessel en De Kleijn vormden het groepje achtervolgers. Eenkhoorn en Eekhoff zouden later een tegenaanval opzetten. Opvallend was dat Eenkhoorn later zou moeten lossen. GEEN MEDAILLE VOOR EENKHOORN Mathieu van der Poel had dan al wel ruim een minuut voorsprong bij mekaar gereden. Het was duidelijk dat Van der Poel afstevende op de titel. En dat door van zo ver aan te gaan, zo'n nummertje waar Remco Evenepoel ook al eens graag mee uitpakt. Ook het zilver van Eekhoff kwam niet meer in gevaar. Voor het brons moest wel nog gekoerst worden: Roosen pakte die medaille alsnog.