AG2R bevestigt Tourselectie van Naesen: "De Tour is lanceerplatform voor hem richting Vlaamse klassiekers"

Oliver Naesen gaat dit jaar voor de vijfde keer de Tour rijden. Van zijn ploeg AG2R mag Naesen nu ook meer zijn eigen kans gaan. Het team gaat immers een stuk realistischer om met de klassementsambities voor Romain Bardet.

AG2R heeft zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk officieel bekendgemaakt. Naast Romain Bardet en Oliver Naesen zullen ook Mikaël Cherel, Nans Peters, Benoît Cosnefroy, Pierre Latour, Clement Venturini en Alexis Vuillermoz aan de start staan in Nice.

De Franse ploeg gaat nog altijd voor een goed klassement met Bardet, maar luide dromen over het podiuim zijn er niet meer bij. De focus ligt dus ook op andere terreinen. "We gaan ook voor ritzeges met renners als Naesen, Vuillermoz en Cosnefroy", zegt manager Vincent Lavenu.

Naesen is een topatleet en van grote waarde voor het team

Die laatste geeft meteen ook zijn exacte verwachtingen voor Naesen mee. "Hij is een topatleet en van grote waarde voor het team. Hij is belangrijk wanneer we onze kopmannen positioneren. Hij verdient het om ook eens de armen de lucht in te gooien na een overwinning. De Tour zal dit jaar ook dienen als een lanceerplatform voor hem richting de Vlaamse klassiekers."