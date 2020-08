Lizzie Deignan wint de GP Plouay voor de derde keer in haar carrière

Lizzie Deignan en Lizzie Banks waren zeer sterk. Wereldkampioene Annemiek Van Vleuten probeerde er nog met een groepje naartoe te springen, maar ze raakten niet meer tot bij de Britse vrouwen. Deignan en Banks moesten dus onder elkaar uitmaken wie met de overwinning aan de haal zou gaan.

Uiteindelijk was het Lizzie Deignan die aan het langste eind trok. Deignan is een specialiste op het parcours, want ze kon de GP Plouay al drie keer op haar naam zetten. Banks werd tweede en Chiara Consonni moest tevreden zijn met de derde plaats.

Amazing victory by @lizziedeignan who wins @GrandPrixPlouay for the third time in her career! #GPPlouay



Congratulations Lizzie 👏👏👏



🎥: Eurosport pic.twitter.com/dGTDYqg8Pm