Ontgoocheling na het mislopen van de zege bij Deceuninck-Quick.Step: "De wind op kop verpestte mijn plannen"

Zoals steeds koerste Deceuninck-Quick.Step ook in de Bretagne Classic om te winnen. Het werd een derde plek met Florian Sénéchal. De Fransman liet zien dat hij in orde is, maar moest zich dus troosten met een plek op het podium.

Deceuninck-Quick.Step trok dus zijn kaart in de Bretagne Classic. "De ploeg was geweldig en zorgde er voor dat ik steeds vooraan zat op deze smalle wegen. Ik gaf er de voorkeur aan om te wachten op de laatste klim om aan te vallen. Ik ging voluit, maar de wind op kop verpestte zijn plannen." Sénéchal leek op een bepaald moment in de ideale positie te zitten, in het wiel van Eekhoff. In een spurt met twee kon Sénéchal het wellicht afmaken, maar er kwam nog volk terug. "Sommige renners konden de oversteek maken. Ik wist dat het een sprint met een klein groepje zou worden. Ik zette aan in de laatste 200 meter en behaalde een mooie derde plaats." Ik voelde dat ik echt kon vechten voor de overwinning Daar ben je natuurlijk niet heel erg gelukkig mee als de zege binnen handbereik is. "Ik ben wel een beetje ontgoocheld, want de benen waren goed en ik voelde dat ik echt kon vechten voor de overwinning."