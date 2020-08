Team Jumbo-Visma versterkt zich met Sam Oomen

Team Jumbo-Visma heeft weer een enorme slag binnengehaald. Sam Oomen komt de ploeg versterken.

De selectie van Jumbo-Visma puilt al uit van de grote namen en nu kunnen we daar ook Sam Oomen aan toevoegen, één van de meest veelbelovende talenten uit Nederland.

Oomen staat te boek als een groote rondetalent, want de 25-jarige Nederlander kan enorm goed klimmen. "Sam is het grootste jonge Nederlandse rondetalent. Wij volgden hem al enkele jaren met grote interesse. Wij zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. We zijn ervan overtuigd dat Sam met de juiste begeleiding nog veel beter kan worden. We willen hem geleidelijk begeleiden richting de wereldtop", zegt sportief directeur Martin Zeeman.

Ook Oomen zelf is blij met zijn keuze. "Ik heb vijf goede en fijne jaren gehad bij Team Sunweb. Aan mijn toekomst denkend, voelt het echter als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap. Het is top dat ik deze nieuwe stap kan zetten bij Team Jumbo-Visma. De kennis, de filosofie, de liefde voor de sport en het vertrouwen dat ik voel bij deze ploeg, hebben me ervan overtuigd dat Team Jumbo-Visma de juiste ploeg voor me is."

"Ik verheug me er enorm op om aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving, met veel nieuwe gezichten maar ook met een aantal oude bekenden. Ik ben daar hartstikke blij mee"