Elisa Balsamo wint Europese titel bij de vrouwen beloften, mooie zevende plaats voor Shari Bossuyt

Shari Bossuyt is zevende geworden op het EK wielrennen. Bij de Europese tijdrit eindigde ze al op de vijfde plaats, dus het is haar tweede top 10-plaats deze week. De winst was voor de Italiaanse Elisa Balsamo.

Opnieuw winst voor Italië bij de vrouwen beloften. Elisa Balsamo was namelijk de sterkste over 82 kilometer. Daarmee volgt ze haar landgenote Letizia Paternoster op. Balsamo won voor de Nederlandse Lonneke Uneken en de Deense Emma Cecilie Norsgaard. Shari Bossuyt was de beste landgenote. Ze eindigde namelijk op de zevende plaats. Een sterke week dus van Bossuyt, want enkele dagen geleden eindigde ze in de Europese tijdrit nog op de vijfde plaats.