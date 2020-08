Jordi Meeus goed voor top tien op EK voor beloften, Noor zet het peloton een neus

Jordi Meeus heeft dit jaar al mooie dingen laten zien en liet zich ook niet onbetuigd op het EK bij de beloften. Hij werd er beste Belg op een zevende plaats. De Noor Hvideberg verraste het peloton en werd Europees kampioen.

Bij de profs bleek het net niet hard genoeg te gaan of zwaar genoeg te zijn om een groepssprint te vermijden. Bij de beloften leek het van hetzelfde laken een broek te worden, tot Charming, Hvideberg en Repa hun poging op gang zetten.

VREUGDE BIJ HVIDEBERG

Dit trio wist aan de aankomst nog enkele tellen voor het peloton te blijven. Hvideberg was duidelijk de sterkste van de drie en schreeuwde het uit van vreugde. Charming werd op twee seconden tweede, Repa derde. Nog een secondje later kwam het peloton dan over de streep.

De Nederlander Kooij, volgend jaar bij de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma, sleepte een vijfde plaats uit de brand. Jordi Meeus werd namens België zevende.