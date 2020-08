Stuyven wil er na knappe ereplaats op EK ook meteen staan in de Tour: "Van dat soort etappes moet ik het hebben"

Opboksen tegen Van der Poel en de sprinters: niet simpel. Jasper Stuyven haalde er nog het maximale uit voor België op het EK: een vijfde plaats. Verdienstelijk, en goed voor het eigen vertrouwen met het oog op de Tour. Kan Stuyven zichzelf belonen met een ritzege?

Het was toch wel een bijzondere uitkomst op het EK na een moeilijk in te schatten koers. "De pure sprinters moesten overleven. Wij moesten aanvallen. De uitkomst situeert zich uiteindelijk ergens tussenin: een spurt van een man of vijftig", zegt de beste Belg in de EK-uitslag in Het Laatste Nieuws.

1 GROTE KANS IN DE TOUR

Stuyven sprintte zelf dus nog mooi naar een top vijf. Als hij in de Tour mee kan glippen in een ontsnapping en dan nog diezelfde snelheid in de benen heeft, zit er misschien wel een ritzege in. "Uit ervaring weet ik dat je in de Tour, en bij uitbreiding in een grote ronde, slechts één grote kans krijgt. En twee, drie kleintjes, als alles een beetje in de plooi valt. Afwachten hoe er gekoerst wordt. Maar die openingsfase kan best pittig worden."

Jasper Stuyven hoopt dus ergens in het begin van de Ronde van Frankrijk al te kunnen toeslaan. "Van dat soort etappes moet ik het hebben. Dus... waarom niet?"