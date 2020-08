VOORBESCHOUWING: Tourwinnaar van 2019 komt ook nog altijd in aanmerking voor witte jongerentrui

Tijd om voor te beschouwen op de klassementen in de Tour, met deze keer het jongerenklassement. Met hieraan gebonden: de witte trui. Vorig jaar was het verschil tussen nummers 1 en 2 bijna een halfuur. Een enorme kans dat we dit jaar opnieuw dezelfde winnaar krijgen bij de jongeren.

Dat was vorig jaar immers... Egan Bernal. Juist, ook meteen de winnaar van de Ronde van Frankrijk. De beste jongere was de beste tout court. Ook dit jaar komt Bernal nog altijd in aanmerking voor de jongerentrui. Voorwaarde is immers om geboren te zijn in 1995 of later. Bernal is geboren op 13 januari 1997 en is nog altijd maar 23.

Het maakt het des te indrukwekkender wat de Colombiaan al allemaal wist te bereiken. Als hij de Tour uitrijdt en enigszins op niveau is, is de witte trui in principe altijd voor hem. Eén van de enigen wat hem in dit klassement parten kan spelen, is dat hij er natuurlijk niet op zal focussen. Het doel is geel, niet wit. Maar het jongerenklassement gaat af op het algemeen klassement. Zo kan Bernal twee vliegen in één klap slaan.

Wel een verschil met 2019: Bernal heeft mogelijk één echte uitdager. Moest Tadej Pogacar een schitterend Tourdebuut kennen, dan heeft de Sloveen het potentieel om op zijn minst in de buurt te komen van Bernal. In 2019 was de Fransman Gaudu de tweede beste jongere, op 23 minuten van de Zuid-Amerikaan. Pogacar heeft echter in de Vuelta al laten zien dat hij tot grootse dingen in staat is in een grote ronde

Sowieso zou er dus wel meer spanning moeten zijn wanneer het gaat om die witte trui. De Vuelta is natuurlijk de Tour niet. UAE probeert de druk van hem af te houden. Uitkijken of Bernal en Pogacar bergop in mekaars vaarwater komen. Als ze alle twee hun beste niveau halen, kan dat vuurwerk geven. Wie we ook voorin verwachten in het jongerenklassement: Pavel Sivakov, een echte strijder bij Ineos in de schaduw van Bernal.

ONZE FAVORIETEN VOOR DE WITTE TRUI

***** Egan Bernal

**** /

*** Tadej Pogacar

** Pavel Sivakov

* David Gaudu - Sergio Higuita - Daniel Felipe Martinez - Enric Mas