Belgische junioren stellen niet teleur: nog een medaille erbij, Tsjech moet zege aan Deen Andersen laten

Ook bij de jongens junioren spurtte een uitgedunde groep voor de zege, mét Belgisch eremetaal als gevolg. Arnaud De Lie veroverde brons bij de junioren op het EK. Hij moest enkel de Deen Kasper Andersen en de Tsjech Pavel Bittner laten voorgaan.

Voor die laatste was het inderdaad ook een bittere afloop, want het was erg nipt in de groepsspurt. Heel wat renners hadden op de hellingen moeten passen, maar niet Kasper Andersen en die bleek nog nipt de snelste sprint in huis te hebben.

Het verschil met Bittner was miniem. Arnaud De Lie zat er ook nog dicht bij, maar voor hem werd het dus de bronzen medaille. Met ook de medailles van de meisjes Marith Vanhove (zilver) en Katrijn De Clercq heeft België het in de juniorencategorie alvast voortreffelijk gedaan.

Marco Brenner viel overigens net naast het podium. Dat is de Duitser die volgend jaar al prof gaat worden bij Team Sunweb.