Brailsford toch nog met vertrouwen in Nice: "Onze kennis over hoe te winnen is groter dan in andere ploegen"

Als Dave Brailsford opnieuw een renner in het geel in Parijs weet te manoeuvreren, dan is dat misschien wel zijn strafste verwezenlijking in jaren. Want voor het eerst lijkt zijn team niet het sterkste dat aan de start staat. Brailsford heeft echter vertrouwen en waarschuwt de concurrentie.

Wie denkt dat de sterke man achter Team Ineos zich in Nice in de underdogrol presenteert, is eraan voor de moeite. "We hebben de koers vaker gewonnen dan de anderen. We hebben renners in ons team die meer grote ronden gewonnen hebben dan andere ploegen. Onze collectieve kennis over hoe te winnen is groter dan in andere ploegen", stelt Dave Brailsford.

Ondanks de stevige concurrentie van Jumbo-Visma blijft Ineos op het hoogste mikken. "We zijn hier om de Ronde van Frankrijk te winnen. We hebben deze koers verschillende keren gewonnen doorheen de jaren, we zijn altijd ambitieus geweest. Dat is helemaal niet veranderd."

Egan is qua volwassenheid zijn leeftijd vooruit

De grote vraag is dan: kan Egan Bernal Primoz Roglic aan? "Egan verdient het om onze kopman te zijn. Hij heeft vorig jaar gewonnen en is een briljante renner. Hij is een geweldig talent en is qua volwassenheid zijn leeftijd vooruit. We zullen hem volledig ondersteunen.