Van Vleuten kleurt de koers, Vos grijpt net naast derde zege in La Course

De mannen beginnen eraan om 14 uur, maar de vrouwen hebben hun Tour al gereden. En het leverde een spektakelstuk op.

La Course is achter de rug in Nice en dat werd een beklijvende race. Wie anders dan Annemiek Van Vleuten trapte de boel helemaal aan gort.

Amper vijf wereldtoppers konden volgen: Vollering, Vos, Deignan, Longo-Borghini en Niewiadoma, de rest van de groep met Kopecky & co werd op minuten gereden.

Deignan

In de slotfase waren er nog een paar halve uitvallen, maar de zes gingen naar een sprint. Vos ging daarin van ver aan, maar werd op de streep nog geremonteerd door Deignan.

Vollering vervolledigde het podium. Lotte Kopecky sprintte nog om plek 7, maar zag zich nog door een paar rensters voorbijgestoken.