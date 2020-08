Wout van Aert wilde geen risico's nemen: "Ik had te veel schrik om mij er tussen te gooien in de sprint"

Geen Wout van Aert in de Top 10 van de Tour de France vandaag. De rit eindigde wel op een sprint, maar van Aert wilde zich er niet tussen gooien. Hij was al eens gevallen vandaag en hij had naar eigen zeggen te veel schrik.

Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. De Noor mag morgen dan ook met de gele trui starten. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de tiende plaats, maar van Wout van Aert was geen spoor. Bij Sporza gaf van Aert meer uitleg waarom hij niet wilde deelnemen aan de sprint. "We zaten goed vooraan en Roglic en Dumoulin zijn uit de problemen gebleven. In het slot werd het nog wel wat tricky en in de sprint had ik te veel schrik. Ik wilde mij er niet tussengooien."