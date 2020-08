Ook Bahrein-McLaren ziet al renner opgeven in Tour de France: dijbeenbreuk voor Spanjaard

De eerste opgaves in de Tour de France hebben niet lang op zich laten wachten. Bij Lotto zijn Gilbert en Degenkolb er niet meer bij, bij Bahrein-McLaren komt Rafael Valls niet meer aan de start van de tweede etappe. De Spanjaard heeft een dijbeenbreuk opgelopen.

Het is bij verschillende ploegen wonden likken na de valpartijen in de openingsetappe. In sommige gevallen kan er niet meer verder gekoerst worden. Dat is zo voor Rafael Valls, die betrokken was bij de massale crash op drie kilometer van de aankomst.

Zijn ploeg Bahrein-McLaren bevestigt dat een breuk werd vastgesteld bij het rechterdijbeen van Valls en hij dus niet meer verder zal koersen. Toen Valls ter plekke voor het eerst onderzocht werd, stond er een grimas op zijn gezicht en was het al duidelijk dat hij veel pijn had aan zijn rechterbeen.

OOK SCHAAFWONDEN

Naast de dijbeenbreuk zijn er ook schaafwonden bij de 33-jarige renner vastgesteld aan zijn schouder, elleboog en knie.