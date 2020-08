Boonen snapt commotie rond Evenepoel niet goed en weet niet of Gilbert ooit nog terugkeert in de Tour

Valpartijen waar iets extra bij komt kijken. Evenepoel en Gilbert werden er het slachtoffer van. Boonen spreekt er zich over uit. Volgens hem gaat de commotie rond Evenepoel heel erg ver en is het onzeker of Gilbert ooit nog terugkeert naar de Tour.

Op de vraag of we Gilbert nog terugzien in de Tour, kan Boonen in HLN niet positief antwoorden. "Ik weet het niet. Het is voor hem nu alle hens aan dek om klaar te raken voor de klassiekers. Want daarvoor wilde hij deze Tour ook gebruiken, als een opstap naar het klassieke werk. Nu moet hij weer aan de weg terug beginnen."

DE STANDING VAN PHIL

Als Gilbert zelf echt nog graag een keertje naar de Tour wil, zal dat wel in orde komen. "Hij heeft voldoende standing om zijn plaats op te eisen. Deze tegenslag is natuurlijk extra ballast op zijn goesting en zijn gemoed. Er komt een moment dat het over zal zijn. Wanneer dat moment voor Philippe daar is, weet niemand."

En dan is er nog alle heisa rond Remco Evenepoel. "Dat gaat echt ver. Mijn pa begon erover. Moet je nu elk flesje dat je in je zakken hebt, verantwoorden? Laat Remco dan zelf het antwoord geven, dan zal alles opgelost zijn. Waarschijnlijk heeft iedere renner in de Tour een flesje met geconcentreerde suikers of iets dergelijks in zijn achterzak. Ik snap de commotie niet goed."

GEEN TRAMADOL BIJ PLOEG LEFEVERE

De pijnstiller Tramadol werd al met Evenepoel in verband gebracht. "Ik kan u op een blad papier geven, door mij ondertekend, dat ze in de ploeg van Patrick Lefevere geen tramadol gebruiken. Toch niet zolang ik daar renner was."