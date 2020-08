Volgens Jasper De Buyst hebben ze nooit gepanikeerd bij Lotto-Soudal: "We hebben de snelste man op 2 wielen"

Bij Lotto-Soudal zijn ze aan het feest. De Belgische wielerploeg kende de voorbije dagen problemen met opgaves van Degenkolb en Gilbert, maar vandaag kon Ewan de zege binnenhalen.

Jasper De Buyst probeerde Ewan naar voor te brengen in de massasprint, maar hij was hem kwijt. "Er was heel veel wind in de finale. Ik keek achterom, maar zag Ewan niet meer zitten. Hij maakte de juiste keuze door van achteruit te komen", aldus De Buyst bij Sporza.

Volgens De Buyst hebben ze nooit gepanikeerd binnen het team. "Met Ewan hebben we de snelste man op twee wielen. Als alles juist valt, kan Ewan opnieuw 3 Tourritten winnen", vertelde De Buyst na de derde etappe.