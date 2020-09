Peter Sagan rijdt vandaag rond in de groene trui: "Ik moet hem bedanken"

Geen verrassing in het puntenklassement van de Tour de France. Net zoals de voorbije jaren zal Peter Sagan ook dit jaar in de groene trui te zien. Hij start vandaag met de trui en hij hoopt het zo lang mogelijk te behouden.

Peter Sagan en de groene trui in de Tour de France: het is een geslaagde match. De voorbije jaren stond Sagan altijd met de groene trui op het podium in Parijs. Enkel in 2017 werd hij gediskwalificeerd.

Sagan is uiteraard heel tevreden met de groene trui. "Ik moet Oss bedanken. Hij hield mij uit de wind en hij stond mij bij in de etappe. Ik zou de groene trui de komende dagen graag behouden", staat te lezen bij Wielerflits.