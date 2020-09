Tiesj Benoot deelt diagnose mee na val boven de 60/u: "Ik heb echt geluk gehad, voor hetzelfde geld was ik naar huis"

Tiesj Benoot had in de eerste bergrit van de Tour misschien wel één van de langst overblijvende vluchters kunnen zijn, als het niet was mis gegaan in die ene bocht. Benoot kon niet meer corrigeren, raakte de vangrails en tuimelde erover.

Vlak na het bezoek aan de dokter deed Benoot zijn verhaal. "Mijn ringvinger aan mijn rechterhand is getapet aan mijn middenvinger. Er zijn geen breuken vastgesteld, de dokter denkt dat er een zware verstuiking is. Waarschijnlijk zijn er ligamenten verrokken. Ik ben ook wat stijf. Ik heb snijwonden aan mijn hand en aan beide benen."

En toch moet je dan nog opgelucht zijn. "Het is veel beter dan het had kunnen zijn. Ik heb echt geluk gehad. Het had erger kunnen zijn. Voor hetzelfde geld was ik naar huis." Afwachten nu wanneer hij opnieuw eens kan meegaan in de ontsnapping. "Overmorgen is een mooie rit. Dat zal misschien nog wat moeilijk zijn. Ik ga nu eerst zien of het herstel in orde komt. Ik neem het dag per dag, er komen zeker nog mooie kansen."

Benoot vertelt ook hoe hij de laatste momenten voor zijn valpartij beleefde. "Er was een gaatje op Politt. Voor hem was het al nipt. Ik raakte iets en schoof naar de buitenkant. Eens je aan zo'n snelheid je lijn kwijt bent, kan je dan niets meer doen. Het was normaal een bocht waarin je niet moest remmen. Mijn exacte snelheid weet ik niet, maar het zal toch boven de 60 km per uur geweest zijn."

De keuze om aan te vallen toont wel dat de conditie goed is en dat de rugpijn achterwege blijft. "Van mijn rug had ik geen last meer in de Tour. Het was vooral mijn heup, dat is wat compensatie na mijn rugklachten. Het is nog geen honderd procent, maar ik had wel een goed gevoel. Dit was het beste gevoel dat ik al had in deze Tour."