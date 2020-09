Peter Sagan speelt groene trui kwijt: "Het komt wel goed"

Het is bijna nooit eerder vertoond: Peter Sagan heeft de groene trui om zijn schouders én speelt hem dan weer kwijt. Het is Sam Bennett echter gelukt om Sagan uit het groen te rijden, Sagan eindigde aan de finish en in de tussensprint achter de Ier van Deceuninck-Quick.Step.

Sagan eindigde op de vierde plaats aan de finish in Privas. Van Aert wint, Sam Bennett wordt derde en neemt de groene trui over van Sagan. "Ik heb in het totaal wat punten genomen, maar ben er wat verloren tegenover anderen. Het komt wel goed, de Ronde van Frankrijk duurt nog lang. Ik blijf relaxed", klinkt hij cool als altijd.

Kopman Emanuel Buchmann overleefde de etappe relatief eenvoudig nadat hij gisteren 9 seconden verloor. "Het was relatief eenvoudig vandaag tot in de laatste 50 kilometer. Met nog 10km zat ik niet in een ideale positie maar toch net goed genoeg toen Ineos de boel op ene lint trok. We zaten veilig tot aan de finish en ik voelde me relatief goed. Hopelijk morgen nog beter", klinkt het bij de Duitser.