Primoz Roglic pikt de draad gewoon weer op en dat is slecht nieuws voor Bernal

Primoz Roglic heeft al laten blijken wie nu de echte favoriet is in de Tour voor de eindzege. De challenger heeft een streepje voor op de titelverdediger. De voor Bernal verhoopte wending is er niet gekomen. Wie weet komt die er nog, maar voorlopig deelt Roglic de lakens uit.

Dat is natuurlijk weinig verrassend, als je de demonstraties gezien hebt van Roglic in de Tour de l'Ain en de Dauphiné. Keer op keer haalde Roglic het daar van zijn concurrenten klassementsrenners, ook van Bernal dus. Maar dan kwam die valpartij in de vierde rit van de Dauphiné naar Megève. De dag nadien zou Roglic niet meer starten, waardoor hij de eindzege in de Dauphiné dus opgaf.

Dat doe je niet zomaar, maar de Tour de France is uiteraard wel het hoogste doel. Bij Jumbo-Visma wilden ze zeker niet het risico nemen dat de pijn zou toenemen door die dag te koersen. Wellicht vooral een maatregel uit voorzorg, maar door even de competitie te onderbreken kan ook het momentum en de schwung gestopt worden.

NIET GELOGEN DAT ROGLIC KLAAR WAS

Daarnaast is het altijd uitkijken hoe de verwerking van zo'n val verloopt. Uit de entourage van Roglic kwamen er wel wat berichten met twijfels. Zijn ploeg verklaarde echter bij de start van de Tour dat Roglic er helemaal klaar voor was. Dat was niet gelogen, merken we nu.

Op de aankomst in Orcières-Merlette heeft Roglic laten blijken dat hij op zijn explosiviteit nog geen spatje heeft moeten inboeten. Hij heeft die flits in huis waardoor hij in de sprint van de rest kan wegknallen. Eén van zijn grootste wapens. Hoewel het een finish was op zijn maat, zal het sowieso een geruststelling zijn dat hij die troef zeker nog in huis heeft.

WAARDEVERHOUDING NIET VERANDERD

Een conclusie is dus dat de waardeverhouding tussen favorieten Roglic en Bernal door die opgaves in de Dauphiné niet veranderd zijn. Integendeel, het is Bernal die bij het begin van de Tour nog gewag maakte van rugklachten. Onduidelijk hoe het daar nu mee gesteld is. In elk geval zien we de Colombiaan niet zomaar de rollen omdraaien.

In de slotkilometers van rit vier zie je Bernal op een gegeven moment iets in zijn oortje roepen. Een opmerkelijk beeld. Veel anders dan 'ik zit kapot' kan het niet geweest zijn. Op dat moment moest Roglic nog echt zijn duivels gaan ontbinden. Om maar aan te geven dat het verschil behoorlijk groot is momenteel tussen de twee grootste kandidaten op de Tourzege.

SCHADE BEPERKEN VOOR BERNAL

Bij Bernal is het voorlopig blij zijn om mee te zijn en de schade beperken. De laatste dagen voor de Tour heeft geen wending in zijn voordeel teweeg gebracht. Wat niet betekent dat die er in de loop van de Tour niet kan komen. In een grote ronde van drie weken varieert het meestal al wel eens aan de top. Weinigen is het gegeven om drie weken lang te dicteren.

In de reactie van Bernal na de rit klonk ook volwassenheid: geduld tonen en mikken op de lange beklimmingen in de derde week, zoals vorig jaar. Bernal weet wel waar hij mee bezig is. Dat heb je als je de Tour al eens gewonnen hebt, ook al is hij maar 23. Bernal is jong en ervaren. Veel tactische fouten moeten er van hem ook niet verwacht worden.

FYSIEKE CAPACITEITEN

Wat dat betreft zullen ze er bij Jumbo-Visma nog hun handen mee vol hebben. Uiteindelijk gaat het wel over wie de fysieke capaciteiten heeft om alles perfect uit te voeren en zo met zo weinig mogelijk tijd op de fiets Parijs te halen. De balans helt ontegensprekelijk in het voordeel van Roglic. Voorlopig.