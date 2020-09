Wout van Aert maakt andermaal indruk als superknecht: "Sommigen dachten nog aan sprinten, maar Van Aert heeft ze allemaal doodgereden"

Het was indrukwekkend hoe Wout van Aert de kop nam en heel het peloton uitdunde. Ook in Vive le Vélo hadden ze dan ook niets dan lof voor van Aert.

Karl Vannieuwkerke had Bram Tankink, Gianni en Luc Meersman te gast in de studio en zij keken met hun mond vol tanden naar het schroeiende tempo dat van Aert aanhield.

"Hij heeft het hele peloton doodgedaan", geeft Tankink aan. "Je ziet het tegenwoordig nog weinig dat een peloton bergop op een lijn getrokken wordt, maar hij dat dat maar even. Je moet maar is zien wie daar allemaal heeft moeten lossen."

Gianni Meersman volgde Tankink in zijn lof. "Veel jongens dachten op drie kilometer nog aan sprinten, maar van Aert heeft ze allemaal doodgereden. Het was indrukwekkend hoe hij twee kilometer lang op kop reed."

Wout van Aert manifesteerde zich weer als superknecht. Hij had zelf voor de zege kunnen gaan, maar zette het team voorop. Door de winst van Roglic kon die weer enkele seconden goedmaken op Alaphilippe.

"Als hij niet zo hard gereden had, dan had hij er gewoon bijgeweest in de slotkilometer. Dan had hij nog naar de zege kunnen sprinten", aldus Tankink.