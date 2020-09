🎥 Wout van Aert kent nu ook de risico's van ontkurken van champagnefles: "Het bewijs dat ik niet alles kan"

Na de overwinning van Wout van Aert in Privas hebben ze er bij Jumbo-Visma een gezellige woensdagavond van gemaakt. Daar hoorde natuurlijk een glaasje champagne bij. Dan moet eerst natuurlijk wel die fles ontkurkt worden.

Die eer was uiteraard weggelegd voor ritwinnaar Wout van Aert. De kurk knalde van de fles af en enkele leden van de ploeg moesten dekking zoeken. "Het was niet de bedoeling", zei Van Aert er meteen bij. Ondertussen reageerde hij zelf al op Twitter. "Dit is het bewijs dat ik niet alles kan."

Gelukkig maar. Je zou er bijna gaan aan twijfelen gezien zijn veelzijdigheid als wielrenner. Nadat de champagne uit de fles stroomde, rondde Van Aert nog eventjes zijn speech af. "Iedereen weet dat we een groter doel hebben, maar kan nooit kwaad om onderweg enkele ritzeges mee te graaien. Nu ben ik nog gemotiveerder om mijn best te doen voor de andere jongens."