Opnieuw de bergen in: de strijd om geel kan echt losbarsten en uitkijken of iemand Roglic wat kan maken

Na de ritzege van Wout van Aert is het in de Tour weer de beurt aan de klimmers en dus ook aan Roglic. Wie weet kan Jumbo-Visma voor de derde dag op rij winnen. Het is vooral uitkijken of Roglic er opnieuw bovenuit steekt, of één van zijn concurrenten hem pijn kan doen.

In de tweede bergetappe in deze Tour gaat het in de eerste 140 kilometer op en af. Weliswaar niets wat het merendeel van de profrenners voor grote problemen kan stellen. Het is dus goed mogelijk dat ook de sprinters zich na 125 kilometer nog eens volop mengen in de tussensprint. Lukt dat, dan is het voor hen gewoon op eigen tempo binnenkomen.

Nadien zijn er met de Cap de Cosse en de Col de Mourèzes twee klimmetjes van derde categorie. Vooral de Mourèzes is de moeite, want die is een pak steiler dan dat eerste klimmetje, dat eigenlijk nauwelijks iets voorstelt. Daarna gaat het pas echt omhoog op de Col de la Lusette.

COL DE LA LUSETTE STEILSTE KLIM

Durven er daar al grote renners hun kaarten op tafel gooien? De gewoonte is meestal op te wachten op de slotklim, maar de Col de la Lusette is zeker steil genoeg om een kloof te slaan. Het is een beklimming van 11,7 kilometer aan een gemiddeld percentage van 7,3 procent. Boven op de top is het nog 13,5 kilometer tot aan de finish.

BESLISSING OP MONT AIGOUAL

Na de vallei zal de etappe vervolgens beslist worden op de flanken van de Mont Aigoual. Een klim van 8,3 kilometer, met een gemiddeld beklimmingspercentage van 4 procent. Het zal daar op aankomen om aan het eind van de dag nog een zo hoog mogelijk tempo te kunnen ontwikkelen. Maar voor diegenen met de meeste explosiviteit in de benen, biedt de Col de la Lusette dus misschien de grootste kans om weg te geraken.

Primoz Roglic zette in de eerste bergrit vakkundig de puntjes op de i. Toen werd het allemaal gespeeld op de slotklim, dat is in deze etappe wel eventjes anders. Het is dus niet uitgesloten dat we door de opeenstapeling van de beklimmingen aparte dingen te zien krijgen. Ook renners als Tadej Pogacar en Nairo Quintana gaven al blijk van een goede vorm. Zijn zij opnieuw op de afspraak en wat kan Bernal?

Hoewel Julian Alaphilippe op een nogal stomme wijze zijn gele trui moest afstaan, het feit is dat er met Adam Yates een nieuwe leider is en nu het spel echt kan beginnen tussen de klassementsmannen. De etappe leent er zich ook toe om een gooi te doen naar de trui. Het zal onderweg naar Mont Aigoual moeten blijken wie nu al de kop in het klassement wil nemen.