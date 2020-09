Italiaan van Trek-Segafredo zal niet deelnemen aan Tirreno-Adriatico na positieve coronatest

Geen Giulio Ciccone in de Tirreno-Adriatico. De Italiaanse renner van Trek-Segafredo is namelijk besmet met het coronavirus. Hij zal kopman Vincenzo Nibali dus niet kunnen bijstaan.

Van 7 tot en met 14 september staat in Italië de Tirreno-Adriatico op het programma. Bij Trek-Segafredo gaan ze voor het algemeen klassement met Vincenzo Nibali, maar volgens Cyclingnews zal Nibali niet op zijn meesterknecht kunnen rekenen. Giulio Ciccone is er namelijk niet bij door een positieve coronatest.

Pech dus voor Ciccone en Trek-Segafredo. Vorig seizoen liet de jonge Italiaan enkele mooie dingen zien. Zo won hij een rit en de bergtrui in de Giro en in de Tour de France droeg hij even de gele trui.