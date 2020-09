Van Aert, Van der Poel of Evenepoel: wie heeft een teammanager liefst in zijn ploeg? "Ik zou voor Evenepoel gaan"

Evenepoel, Van Aert, Van der Poel... Het is wat met al die wielertalenten die allemaal een schitterende toekomst voor zich hebben. Wie van hen drie zou een teammanager nu het liefst in de ploeg hebben? Karl Vannieuwkerke stelde in 'Vive le Vélo' de vraag aan Edwig Van Hooydonck.

De tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen mocht in het VRT-programma in de rol van wielermanager kruipen en om te beginnen kiezen tussen Van Aert en Van der Poel. "Da's een moeilijke. Vandaag denk je natuurlijk aan Wout van Aert. Mathieu mag je ook niet onderschatten. Hij is een renner die heel veel competitie nodig heeft." Maar als het verplicht is om te kiezen, dan... ? "Omdat de marktwaarde momenteel toch goedkoper gaat zijn dan die van Wout, kies ik voor Mathieu." En als ook de naam Evenepoel daar nog bij komt? "Dan zou ik voor Evenepoel gaan", besluit Van Hooydonck. GIRO OF TOUR WINNEN NOG GROOTSER De optie om een potentiële groterondewinnaar te strikken, gaat dan doorwegen. "Ik denk dat die in de grote ronden een heel grote toekomst heeft. Als manager een Giro of een Tour winnen, is toch groter dan bijvoorbeeld een Touretappe winnen."