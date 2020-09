Bernal geeft betere indruk en rukt op naar tweede plek: "Tijd verloren op Roglic en Pogacar, maar moet geduldig blijven"

Ze zijn nog niet klaar met Egan Bernal in deze Tour. Dat was sowieso niet het geval gezien de beperkte verschillen tot dusver, maar Bernal maakte toch een beduidend mindere indruk dan Roglic en Pogacar. In de rit naar Laruns leek Bernal al een stuk kwieker.

In tegenstelling tot de vorige dagen was het niet enkel krampachtig proberen te volgen. Bernal wist de aanvallen vlotter te pareren en durfde ook zelf een paar keer uitpakken met een versnelling. "Het gaat niet enkel om de tijd die je wint en de tijd die je verliest. In dit deel van de koers is het gevoel dat je hebt op de fiets belangrijk. Mijn gevoel was beter dan gisteren. Daar ben ik blij om."

Bernal bevestigt dus ook dat beeld. "Ik vond het erg leuk koersen op die laatste paar beklimmingen. Realistisch gezien kan je geen groot verschil maken op zo'n korte klim." Maar uitgezonderd Roglic, Pogacar en Landa werden alle klassementsmannen toch op achterstand gezet. "Het geeft me wat vertrouwen met het oog op het volgend deel van de koers."

De bonificatieseconden die er liggen in deze Tour spelen hem wel parten. Met hun betere sprint speelt dat in het voordeel van de twee Slovenen. "Ik weet dat ik weer tijd verloren heb op Roglic en Pogacar, maar ik moet geduldig en gefocust blijven en het dag per dag bekijken. Het is nog twee weken koers en de tien laatste ritten zullen zwaar zijn."