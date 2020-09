Pogacar focuste op klassement en maakte met ritzege Slovenië erg blij: "Primoz echt goed, samen mooie dingen doen"

De grootste wielernatie van het moment? Misschien wel Slovenië, dat met Pogacar en Roglic twee ritwinnaars heeft in de Tour en ook twee kandidaat-eindwinnaars. Indrukwekkend dat Pogacar op zijn 21ste nu ook al weet te winnen in de Tour.

"Het is echt gek", beaamde ritwinnaar Pogacar in het flashinterview. "Na een zware dag nog de rit winnen. Dank aan de ploegmaats. Ze hebben het de hele dag goed gedaan. Ik ben blij dat ik de zege nog uit de brand kon slepen."

De focus lag doorheen de dag eigenlijk voornamelijk op het klassement. "Ik wilde zo veel mogelijk tijd pakken in het algemeen klassement. Ik wist dat ik bij een ritzege ook tien seconden bonificatieseconden pakte. Ik ging mij dan focussen op de sprint. Wat er in de sprint gebeurde, weet ik niet. Gewoon volle bak sprinten."

Ik ben blij met hoe het tot dusver gegaan is

Met Pogacar als ritwinnaar en Primoz Roglic in het geel beleeft Slovenië schitterende momenten in de koers. "Primoz is echt goed. Ik hoop dat we samen mooie dingen kunnen doen." Pogacar kan alvast met een geweldig gevoel de rustdag in. "Ik ben heel blij met hoe het tot dusver gegaan is. Enkel één rit heb ik een foutje gemaakt. We hebben twee ritzeges, het gaat dus heel goed."