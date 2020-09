Tadej Pogacar maakte heel wat indruk op de Peyresourde: 45 seconden sneller dan Vinokourov en Mayo in 2003

Tadej Pogacar verloor eergisteren heel wat tijd door de waaieretappe, maar gisteren heeft hij al wat tijd kunnen goedmaken door een wel zeer sterke beklimming van de Peyresourde. Hij kan daardoor een knappe statistiek voorleggen.

De Sloveen Tadej Pogacar is een man om in de gaten te houden de komende dagen. De renner van UAE Team Emirates verloor eergisteren in de waaieretappe kostbare tijd, maar gisteren heeft hij al heel wat tijd kunnen goedmaken.

Op de Peyresourde ging hij er namelijk als een komeet vandoor en niemand had een antwoord op de nog steeds maar 21-jarige klimmer. Nu is ook duidelijk geworden waarom, want de Sloveen heeft zelfs een record kunnen neerzetten op de Peyresourde. Zo was hij 45 seconden sneller dan Vinokourov en Mayo in 2003.