Hoe denkt het peloton over wonderkind Pogacar? Hermans doet boekje open

Op zijn 25ste heeft Tadej Pogacar al een palmares om u tegen te zeggen. Hij domineert bijna elke koers waar hij aan de start staat, maar hoe denkt het peloton daar over?

In 2024 heeft Tadej Pogacar tien koersdagen op zijn teller staan, met daarin al zeven zeges. De Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. Het is om stil van te worden.

De Sloveen heeft op zijn 25ste ook al twee keer de Tour, de Ronde van Vlaanderen, drie keer de Ronde van Lombardije, elf ritten in de Tour, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en drie ritten in de Vuelta gewonnen. In totaal al 70 zeges.

Pogacar nog altijd geliefd in het peloton

Maar voor afgunst zorgen zijn prestaties niet in het peloton. "Je kunt natuurlijk niet tegen iedereen altijd sympathiek zijn, maar hij is zeker niet onsympathiek. Je kunt nog met hem wringen", zegt Quinten Hermans bij Vals Plat.

"Hij is niet van: ik ben Pogacar en ik regel het allemaal even", stelt Hermans. "Je kunt je schouder eens tegen hem zetten. Zonder hem in gevaar te brengen, maar dat moet je met niemand doen."

"Hij maakt met iedereen wel een praatje. Hij is bovendien iemand die graag koerst en echt plezier heeft op de fiets. Een beetje zoals Mathieu van der Poel. Jongens die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt."