Van Aert gaf ook in 'zwaarste rit tot dusver' het volle pond bergop: "Denk dat Pogacar grootste concurrent is momenteel"

Het was weer werkendag voor Wout van Aert in de Tour, maar ook ietsje meer van dat. De negende rit zal bij iedereen wel in de benen kruipen. Van Aert liet bergop wel weer gewoon een prima indruk. Als grootste concurrent voor Roglic kijkt Van Aert in de richting van Pogacar.

"Dit was de zwaarste rit van deze Tour", reageerde Van Aert in aankomstplaats Laruns bij Sporza. "Heel de dag volle bak." De eerste rustdag is dus wel meer dan welkom. "Ik denk dat iedereen blij is dat we een beetje kunnen rusten."

SAMEN MET GESINK VERSNELLEN

Van Aert dook op de eerste col even op voorin, maar er werd bij Jumbo-Visma toch voor geopteerd om met zijn allen tempo te rijden in de groep der favorieten. "Ik en Robert Gesink hebben geprobeerd te versnellen richting de laatste klim, om korter bij Hirschi te komen. Primoz Roglic gaf aan dat hij zich goed voelde. Hij had zowel de bonificatieseconden op de klim als aan de finish."

Het was dus de bedoeling om voor geel te gaan en die trui werd ook binnengehaald. "Ik denk dat we dat goed hebben aangepakt en dat het de moeite waard was om er voor te gaan." Liefst van al was ook de ritzege er nog bijgekomen. "Het mooiste is altijd om te winnen, maar ik denk dat Pogacar momenteel de grootste concurrent is."