Bennett sluit driestrijd voor groen niet uit: "Maak me nog niet al te veel zorgen over Van Aert, wel als hij nog een rit wint"

Sam Bennett heeft de groene trui al eens mogen aantrekken. Voorlopig heeft sprinter van Deceuninck-Quick.Step 'm moeten afgeven, maar de Ierse kampioen geeft het nog niet op. Bennett moet jacht maken op Sagan en... toch ook rekening houden met Wout van Aert.

Bennett weet dat Van Aert met diens potentieel voor etappezeges in de Tour automatisch nog in de buurt van de groene trui kan komen. "Hij heeft al twee etappes gewonnen. Hij is in staat om er nog één te winnen. Als hij er nog één wint, komt hij meteen terug dichtbij."

Op dit moment lijkt Van Aert niet in groen geïnteresseerd

Veel zal afhangen van hoe Jumbo-Visma evolueert in de loop van deze Tour. "Het kan ook zijn dat zijn ploeg er wat door zakt. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het kan. Misschien verandert hij dan zijn aanpak en kan hij meer voor zijn eigen doelen gaan. Op dit moment lijkt hij er niet in geïnteresseerd, maar het is nog twee weken koers."

Al deze factoren nopen Bennett tot een conclusie. "Ik maak mij nog niet al te veel zorgen over Van Aert. Als hij nog een rit wint, zal ik dat wel doen", lacht de rappe man van Deceuninck-Quick.Step.