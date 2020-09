Nys ziet Bernal nog het meest groeien: "Denk dat manier waarop Van Aert op kop rijdt Dumoulin heeft doen twijfelen"

Sven Nys was één van de gasten in 'Vive le Vélo' om na te spreken over de negende Touretappe en liet zich dus ook uit over de strijd tussen de klassementsmannen. Roglic moet houden wat hij heeft, Bernal zal volgens Nys nog het meest groeien en dan is er nog de sterke Pogacar.

Sven Nys sluit niet uit dat het in deze Tour tot een Sloveense entente komt. "Op een bepaald moment gaat er toch ergens een verschil komen. Dan denk ik dat het duo uit Slovenië mekaar beter gaat verstaan dan dat een Sloveen met Bernal zal gaan samenwerken. Ze waren na de etappe op de rollen aan het rijden en met mekaar aan het praten. Bernal zat er zo'n beetje naar te kijken van: 'Die twee moet ik echt wel in de gaten houden.'" Het gaat dus ook een mentale strijd worden. "Het psychologische spel gaat ook een rol spelen", knikt Nys. Hoe zit het tussen de oren bij Jumbo-Visma nadat iedereen nu weet dat het alles op Roglic zet?"Ik had Dumoulin langer als tweede kopman proberen uit te spelen. Ik denk dat de manier waarop Wout van Aert op kop rijdt Dumoulin doen twijfelen heeft. Dat hij het gevoel heeft: 'Ik ben niet waard om tweede kopman te zijn.'" VAN AERT GOED, DUMOULIN NIET SLECHT Dat is onterecht, vindt Nys. "Het is gewoon Van Aert die zo hard fietst en het is niet Dumoulin die echt slecht is. Ik denk dat ze hem iets langer in de wachtkamer hadden moeten zetten." Dan hadden ze misschien al meer tijd kunnen nemen op titelverdediger Bernal en die tijd zouden ze aan het einde van de Tour wel nog nodig kunnen hebben. "Bernal is in mijn ogen de renner die de komende twee weken de renner die het meest gaat groeien in heel dit verhaal. Roglic moet proberen te houden wat hij heeft. Bernal mag je niet onderschatten in die laatste week", waarschuwt Nys.