Alejandro Valverde is duidelijk: "Hij is voorlopig de enige die Jumbo-Visma iets in de weg kan leggen"

In de Tour de France zijn een paar dingen de afgelopen dagen duidelijk geworden. Zo was Jumbo-Visma sterk, was Pogacar een revelatie en is Movistar voorlopig niet zoals de voorbije jaren in de bergen.

De voorbije jaren was het wel anders bij de Spaanse wielerformatie. Dan hadden ze met Quintana en Valverde twee kopmannen die de concurrentie aangingen met Froome en Team Sky. Nu moeten ze bij Movistar voorlopig tevreden zijn met "slechts" een twaalfde plaats met Mas en een zeventiende plaats met Valverde. Volgens Valverde is er voorlopig slechts één renner die het Jumbo-Visma lastig zou kunnen maken. Bij Cyclingnews zei hij namelijk dat Pogacar de Nederlandse ploeg in moeilijkheden kan brengen. Achter Pogacar zet hij Quintana, Landa en Bernal.