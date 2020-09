Bauke Mollema is de rit veilig doorgekomen: "Jasper Stuyven en Edward Theuns hielden mij goed voorin"

Bauke Mollema doet het niet slecht in de Tour de France. De Nederlandse klassementsrenner staat voorlopig op de 13de plaats in het algemeen klassement. Vandaag is de klimmer nooit in de problemen gekomen.

Het was een gevaarlijke rit voor de klassementsrenners, aangezien er waaiers gevormd konden worden. Bauke Mollema werd in één van de vorige ritten verrast door de waaiers, dus hij zat heel de dag voorin om zeker bij de eerste groep te blijven. Volgens Mollema hebben de Belgen hem goed geholpen doorheen de rit. "Jasper Stuyven en Edward Theuns hebben mij goed voorin gehouden. Het is eigenlijk jammer dat er geen gaten zijn gevallen, want je hoopt uiteraard dat andere klassementsrenners tijd zouden verliezen", aldus de Nederlander na de etappe bij NOS.