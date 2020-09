Chris Froome begrijpt waarom hij niet werd geselecteerd voor de Tour de France: "Ik haalde niet het niveau dat ik wilde halen"

Bij Team INEOS doen ze het dit jaar in de Tour de France zonder Geraint Thomas en Chris Froome. Volgens Froome was het een logische beslissing van Team INEOS om hem niet mee te nemen.

Chris Froome is aan zijn laatste jaar bezig bij Team INEOS. Volgend seizoen trekt hij namelijk naar Israel Start-Up Nation. In zijn laatste jaar bij INEOS rijdt hij niet de Tour de France, maar zal hij als kopman starten in de Vuelta.

Een opvallende beslissing van de Britse wielerformatie, maar Chris Froome begreep de beslissing wel. "Ik was niet echt verrast. Ik haalde nog niet het niveau dat ik wilde halen", aldus Froome bij Cyclingnews.