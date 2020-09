Ondanks het tijdverlies is er ook goed nieuws voor Thibaut Pinot in de Tour de France

Voor deze editie van de Tour de France werd Thibaut Pinot gezien als één van de favorieten voor het algemeen klassement, maar hij kreeg al een stevige oplawaai in de eerste Pyreneeënrit. Daar verloor hij 18 minuten.

Het zat Thibaut Pinot nog niet mee in deze Tour de France. De Franse klimmer was één van de outsiders voor de eindoverwinning, maar een valpartij in de eerste etappe heeft al voor heel wat problemen gezorgd.

In de Pyreneeënrit had hij duidelijk te veel last en hij kwam op 18 minuten binnen van het peloton. Een stevige oplawaai dus, maar Pinot kreeg gisteren op de eerste rustdag nog eens positief nieuws. Volgens Sporza heeft de Fransman namelijk geen breuken opgelopen bij de valpartij in de eerste etappe. Er zou wel sprake zijn van bloeduitstortingen en een ontsteking van het sacrum.