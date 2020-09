Bennett wil zegehonger stillen en zal spurt in Sisteron niet rap vergeten: "Was al aan het denken hoe ik moest vieren"

Mogelijk een nieuwe kans voor Sam Bennett vandaag om voor Deceuninck-Quick.Step een rit te kunnen pakken in de Tour. Als de Ier de eventuele waaiers goed weet te doorstaan. En als hij niet zijn meerdere moet erkennen in Ewan, zoals in Sisteron.

Met een tweede, een derde en een vierde plaats kwam Bennett al meerdere malen in de buurt van een ritzege. "Ik voel dat een rit winnen haalbaar is. Al zijn er honderd renners en nog wat die hetzelfde proberen. Als de puzzel niet klopt, zijn er anderen om toe te slaan."

FRUSTREREND

Dat weet Bennett als geen ander. Dat was wat gebeurde in Sisteron. Bennett spurtte weg van de anderen, maar ineens kwam Ewan nog erop en erover. "Dat was frustrerend. Met 70 meter te gaan was ik al aan het denken hoe ik moest vieren. Hij passeerde mij zo snel. Als iemand naar je wiel komt, gaat die normaal niet zo snel meer."

Eigenlijk gaf niemand nog een cent om de kansen van iemand anders dan Bennett. "Ik had een kloof en ging haast zeker winnen. Vooral omdat het wind op kop was en gezien de afstand tussen mij en de rest, maar Ewan ging zo snel."

NIET TEVREDEN STELLEN MET PAAR DAGEN IN GROEN

De vastberadenheid bij de spurter van Deceuninck-Quick.Step om die ritzege te boeken is nog altijd even groot. Het is niet zo dat die afgenomen is door enkele dagen in het groen te rijden. "Dat waren momenten om van te genieten. Op dat moment was dat geweldig, maar ik heb de groene trui niet gewonnen. Ik heb 'm gewoon een paar dagen gedragen. Het zou te makkelijk zijn om mij daarmee tevreden te stellen."