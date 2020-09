Pogacar ziet opnieuw ploegmaat uitvallen: "Het grootste gevaar ..."

Tadej Pogacar liet in de voorbije bergritten zien dat hij een van de betere, zoniet dé beste klimmer van het moment is in de Tour de France. Maar er is ook minder goed nieuws en dat kan een probleem zijn.

UAE zag met Formolo opnieuw een belangrijke pion uitvallen in deze Tour de France. En zo is Pogacar na Aru een nieuwe helper kwijt die in de bergen van dienst kan zijn.

"Formolo heeft een gebroken sleutelbeen, hij zal onder het mes moeten. Het is jammer dat we hem kwijt zijn, want hij is belangrijk ook naast de koers", aldus ploegleider Allan Peiper tegen Sporza.

Krachten bundelen

"We kunnen nu enkel de krachten proberen te bundelen en verdelen onder de renners die nog in koers zijn. Het grootste gevaar is dat hij alleen komt te zitten in de bergen en er iets zal gebeuren."

"Maar: in het wielrennen zijn de belangen van de ene ploeg en de andere ploeg vaak dezelfde. De belangrijke dagen komen er nog aan, vanaf vrijdag en toch vooral met de rit richting de Col de la Loze."