Bauke Mollema heeft pols gebroken, een operatie dringt zich wellicht op

Bauke Mollema moest in de loop van de dertiende etappe opgeven in de Tour na een valpartij waar ook Romain Bardet bij betrokken was. Inmiddels is duidelijk geworden dat Mollema er niet zonder breuk van af komt. Wellicht is een operatie noodzakelijk.

Mollema werd na zijn val met de helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Clermont Ferrard. Daar werden al een aantal onderzoeken uitgevoerd. Zijn ploeg Trek-Segafredo kon bij een eerste update geen goed nieuws brengen. PIJNVRIJ "Bauke heeft een complexe breuk opgelopen aan zijn linkerpols", meldt Gaetano Daniele, de physio van de ploeg. "Hij wacht nog op een CT scan om de situatie beter te begrijpen. In het ziekenhuis hebben ze de pijn al kunnen wegnemen. Hij is nu oké en pijnvrij." Meer dan waarschijnlijk zal de Nederlander zo snel mogelijk onder het mes moeten gaan. "We wachten tot de scans gedaan zijn en beslissen dan welk soort operatie hij moet ondergaan en wanneer."