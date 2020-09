Geen excuses van Sagan richting Van Aert en ook niet omgekeerd, ook al werden die wel gevraagd

Wout van Aert kan zich maar beter weer op de koers richten en het voorval met Sagan achter zich laten. Dat de twee in deze Tour geen beste vrienden meer zullen worden, is wel duidelijk. Verontschuldigingen werden er niet overgebracht. Niet in de ene richting en niet in de andere.

Zowat de hele wielerwereld vond de deklassering van Peter Sagan na in Poitiers terecht, nadat die Van Aert opzij beukte in de sprint. Eddy Planckaert wierp in Vive le Vélo op dat het het beste zou zijn als Sagan zich zou gaan excuseren bij Van Aert.

Daar kwam echter niets van in huis. De Slovaak had weinig zin om het boetekleed aan te trekken en zei dat hij zelf een valpartij moest zien te vermijden. Bovendien was Sagan zelf niet opgezet met de reactie van Van Aert, die na de finish in Poitiers zijn onvrede liet blijken.

Enkele journalisten wilden voor de start van de twaalfde rit in Chauvigny weten of Sagan al gesproken had met Van Aert. "Neen. Ik ga dat ook niet doen", wist Het Laatste Nieuws op te vangen uit de mond van de drievoudig wereldkampioen. "Hij heeft mij beledigd. Als hij zich verontschuldigt, zal ik met hem spreken. Anders niet." Daar konden ze bij Jumbo-Visma dan weer hartelijk om lachen.