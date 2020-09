Mathieu van der Poel stelt ambities bij in Tirreno-Adriatico en streeft niet langer klassement na

Wie naar de naam van Mathieu van der Poel zocht in de uitslag van de vierde rit in Tirreno-Adriatico, kwam die pas tegen aan het einde van de top vijftig. Van der Poel had wel iets dichter kunnen finishen, maar wil de vrijheid om voor een ritzege te kunnen gaan.

Nochtans trachtte Van der Poel in de derde rit met aankomst in Saturnia wel aan te klampen. De Nederlandse kampioen gaf daar ruim een halve minuut toe op de ritwinnaar. Een dag later liep de schade hoger op en dus liet hij de hoop op een goed klassement varen. GELOST OP LAATSTE KLIM "Mathieu van der Poel moest plots lossen op de laatste klim. Gezien hij geen klassement meer nastreeft in Tirreno-Adriatico draaide hij zo de knop om en liet hij de rest rijden", laat zijn ploeg weten. De ambities worden dus bijgesteld. "Wel streeft Mathieu nog een ritzege na", geven ze nog mee bij Alpecin-Fenix. Drie ritten in lijn bieden daartoe nog de kans. Nadien volgt er nog een individuele tijdrit als afsluiter.