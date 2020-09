Inspanningen Bora slechts karig beloond met ereplaats voor Sagan: "Het doel was om meer punten te pakken"

Het lijkt zowat het verhaal van deze Tour voor Peter Sagan: er net niet het maximale uit halen. Ook in Lyon was dat het geval. De Slovaak deed wel een zaakje in het puntenklassement, maar had meer terrein kunnen goedmaken. Dat erkende Sagan ook aan de finish.

Het plan dat Bora-Hansgrohe voor ogen had, werd wel prima uitgevoerd. "We wilden er een lastige etappe van maken en de sprinters achter laten", schetste Sagan de bedoelingen van zijn ploeg. "We hebben daar de hele dag hard voor gewerkt, tot aan de aankomst."

In de slotkilometers demarreerde Kragh Andersen en achter hem was er geen organisatie meer. In de sprint om de tweede plaats kwam Sagan te vroeg op kop. "Ik eindigde vierde en pakte zo meer punten in het gevecht voor de groene trui. Het doel was om meer punten te pakken, maar uiteindelijk was dit het beste dat er in zat."

FANTASTISCH WERK VAN PLOEGMAATS SINDS NICE

Er volgde ook nog een terecht woordje van dank voor het labeur dat zijn teamgenoten verrichtten. "Het is een hele zware Ronde van Frankrijk en ik wil mijn ploegmaats bedanken voor de fantastische job die ze doen, al sinds de start in Nice."