Vriendin Cameron Vandenbroucke: "Tim Merlier droomt van winnen op de Champs-Élysées"

De kracht, de snelheid, de allure: Tim Merlier heeft al zijn kwaliteiten nog eens gedemonstreerd in de Tirreno-Adriatico. Al heel mooi dat hij in zo'n rittenkoers kan uitpakken. Merlier droomt echter van succes op een nog hoger niveau, volgens zijn vriendin.

Dat is Cameron Vandenbroucke, ook geen onbekende natuurlijk. De dochter van Frank Vandenbroucke vertelt aan HLN hoe het voor Merlier afzien was in de dagen voorafgaand aan zijn overwinning. "Hij had vooral last van zijn rug en heeft de voorbije dagen, vooral tijdens het klimwerk, op zijn tanden moeten bijten. Maar daarvoor heeft hij zichzelf dus gisteren beloond."

Als je dat kan, tegen bijvoorbeeld een topper als Pascal Ackermann, dan is er nog meer mogelijk. "Dit doet dromen, al doet Tim dat eigenlijk al. Van winnen op de Champs-Élysées. Wie weet kan hij volgend seizoen al eens proberen..."

Vandenbroucke is zelf niet meegereisd naar de Tirreno-Adriatcio, maar beleefde de overwinning van haar vriend wel mee. "Ik heb de laatste dertig kilometer van de etappe gezien op mijn smartphone. Gelukkig! Tim haalde het met een mooie voorsprong en dat zal hem vertrouwen geven voor wat nog komt."