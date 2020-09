Lotto Soudal verlengt contract Harm Vanhoucke en laat Australiër doorstromen

De toekomst van Lotto Soudal heeft weer iets meer vorm gekregen. Met Harm Vanhoucke die zijn lopende verbintenis verlengt en Harry Sweeny die de rangen komt vervoegen, heeft Lotto er weer twee renners bij waar het volgend jaar zeker op kan rekenen.

Harm Vanhoucke maakt sinds de zomer van 2018 deel uit van de WorldTour-ploeg van Lotto Soudal en dat blijft dus nog wel even zo. Vanhoucke had nog een contract tot het einde van dit jaar, maar blijft aan boord en zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst van twee jaar.

Ook de 22-jarige Harry Sweeny mag zich in 2021 renner van Lotto Soudal noemen. Sweeny is een Australiër die momenteel bezig is aan zijn eerste jaar bij de opleidingsploeg van Lotto. Daar heeft hij dus al voldoende indruk gemaakt om een overstap naar de profploeg te versieren.