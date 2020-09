Ook Fransen laaiend enthousiast: "Wout van Aert kan de Tour winnen", denkt Voeckler

Op de Grand Colombier werd nog maar eens duidelijk hoe goed Wout van Aert is. Door zijn moordende tempo moesten zelfs Bernal en Quintana lossen. Zit er een Tourwinnaar in hem verscholen?

Dat was ook de vraag die de commentatoren van de Franse televisie zichzelf voorschotelden. Je denkt alles gezien te hebben in het wielrennen met een Remco Evenepoel die de San Sebastian wint of een Tadej Pogacar die als een van de jongste renners ooit twee Touretappes wint, maar dan zorgt sprinter en klassieke renner Wout van Aert dat de Tourwinnaar van 2019 moet lossen in de bergen.

Bij de Franse televisie waren ze alvast laaiend enthousiast over de kwaliteiten van van Aert. "Hij kan echt alles aan. Nu toont hij zich ook als klimmer. Misschien kan hij ooit de Tour winnen?", vragen ze zichzelf af. Ze spelen de vraag ook door aan de Franse bondscoach Thomas Voecler.

"De wetenschap moet zich eens bezighouden met deze jongen, het is ongelooflijk wat hij allemaal doet. Ik hou van wat hij doet gewoonweg. Hij kan massasprints winnen, doet hier meer werk dan de meeste klimmers, is tweevoudig wereldkampioen veldrijden en tijdens het klimmen rijdt hij zo relaxed rond... Hij is nog redelijk jong dus ja, ik denk dat hij de Tour kan winnen in de toekomst", klinkt het.