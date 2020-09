Ploeg van Wout van Aert ging trainen op tweede rustdag en heeft al zeker geen coronaproblemen

Bij Jumbo-Visma blijven ze bij hun traditionele aanpak. Wout van Aert is met zijn ploegmaats gaan trainen op de eerste rustdag en heeft dat op de tweede ook maar gedaan. Op vlak van gezondheid moet de ploeg zich over zijn renners alvast geen zorgen maken.

In de vroege namiddag gingen de eerste beelden al rond op sociale media van de mannen van Jumbo-Visma die aan hun trainingsritje bezig waren. Met name Tony Martin leek wel goedgemutst. De Duitser weet natuurlijk dat zijn werk rendeert, met Primoz Roglic die aan de leiding staat. Datzelfde gevoel zal Wout van Aert ook wel hebben.

Nog meer goed nieuws bij Jumbo-Visma: geen van zijn renners in de Tour heeft Covid-19. Een rustdag betekent natuurlijk ook weer coronatesten laten afnemen. Wout van Aert heeft negatief getest, net als al zijn ploegmaats. Wel is er nog geen uitsluitsel over de testen van de stafleden.