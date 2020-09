Volgens Tadej Pogacar zou deze beklimming voor grote verschillen kunnen zorgen: "De strijd om de gele trui is nog niet voorbij"

De Tour de France begint vandaag aan haar laatste weken en het blijft in het algemeen klassement zeer spannend. Roglic heeft een kleine voorsprong op Pogacar, maar volgens de jonge Sloveen is alles nog mogelijk.

Er komen nog enkele zware bergritten aan in de laatste Tourweek, maar volgens Tadej Pogacar zou de rit van morgen wel eens voor grote verschillen kunnen zorgen, want dan staat met de Col de la Loze een zware slotklim op het programma. Het is een beklimming van 21,5 kilometer lang en er zijn zware stukken op deze beklimming met een stijgingspercentage van meer dan 20 procent. De Col de la Loze is zelfs niet de enige beklimming van deze rit, want de renners moeten tussendoor ook nog over de Col de la Madeleine.

Morgen krijgen de renners dus een zeer zware rit voorgeschoteld, maar Pogacar is strijvaardig. "De strijd om de gele trui is nog niet voorbij. Ik ga nog niet vertellen hoe ik ga rijden de komende dagen, want anders kan ik niet verrassen. De Col de la Loze zal belangrijk worden. Als je een slechte dag hebt kan je hier een half uur verliezen", staat te lezen bij Cyclingnews.