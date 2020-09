Wout van Aert doet zijn werk tijdens spierballengerol tussen de groten, geen tijdsverschil tussen Roglic en Pogacar

De klassementsmannen roerden zich toch nog aan het eind van de zestiende Tourrit. Voor Van Aert betekende dit dat hij nog aan de bak moest. Zoals steeds vulde hij zijn taak weer prima in en fnuikte hij het UAE-offensief. Gevolg: geen tijdsverschillen tussen de klassementsrenners.

In de ritzege waren die niet geïnteresseerd: het peloton gaf de ontsnapping zelfs een kwartier een voorsprong. Aan het eind van de etappe lag er wel nog een knikje en daar viel dan wel nog één en ander te proberen. Bij UAE wilden ze wel eens tegenspreken dat ze geen ploeg hebben: De La Cruz zette zich op kop om een eventuele versnelling van Pogacar in te leiden.

Wout van Aert nam over, waarna De La Cruz het voor bekeken hield. Van Aert nam de eerste 500 meter in de laatste kilometer nog voor zijn rekening. Kuss ging in zijn wiel zitten en trachtten de mannen van Jumbo-Visma de moed weg te nemen bij Pogacar.

ENKEL QUINTANA VERLIEST TIJD

Die zou het toch nog proberen, echter nog ver voor de meet. Miguel Ángel López pakte ook nog uit met een snedige versnelling. De Colombiaan zou als eerste van de klassemenstrenners over de streep komen, maar tijdswinst hield de Astana-man daar niet aan over. In zijn wiel Pogacar en Roglic, ook tussen hen beiden geen seconde verschil. Enkel Quintana, nog de nummer 9 in de stand, werd nog op verdere afstand gezet.