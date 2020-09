Strijdvaardige Pogacar geeft zich nog niet gewonnen: "Het is nog niet voorbij, ik ga blijven proberen"

Tadej Pogacar beperkte de schade op de Col de la Loze. Moegestreden, hoe kan het ook anders na zo'n zware col. Maar nog niet uitgeteld. Hij staat nog altijd binnen de minuut van Roglic. Maar het wordt een helse opgave om die minuut ook nog echt te kunnen dichtfietsen.

Het was Roglic die wegreed bij Pogacar en niet omgekeerd. Anderzijds finishte Pogacar wel bij de beste drie en was het dus zeker geen prestatie om zich voor te schamen. "Ik heb enkele seconden verloren. Het was bijzonder steil! Ik deed mijn best. Ik heb een beetje tijd verloren op López en Roglic, maar het was geen slechte dag."

Ik kan nog altijd mijn podiumplaats verliezen

Pogacar denkt dat er nog wel één en ander kan veranderen in het klassement. "Het is nog niet voorbij. Morgen is er weer een moelijke etappe. Het zal opnieuw een zwaar gevecht zijn." Het megatalent van UAE moet door de opmars van López ook achterom kijken en houdt ook nog rekening met bijvoorbeeld een Richie Porte. "Ik kan nog altijd mijn podiumplaats verliezen."

Aanvallen is de beste verdediging en kan ook dienen om gele trui Roglic alsnog onder druk te zetten. "Ik ga blijven proberen", kondigt Pogacar aan.